Curling, Constantini e Mosaner per il bronzo contro la Gran Bretagna: quando si gioca e perché l'Italia rischia la beffa

Constantini e Mosaner devono dimenticare il prima possibile la sconfitta arrivata in extremis contro gli USA per andare a caccia della medaglia di bronzo contro la Gran Bretagna che li aveva battuti nei preliminari

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Svanito il sogno di un oro olimpico bis dopo quello ottenuto a Pechino, Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno ancora una chance di centrare una medaglia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per riuscirci dovranno però dimentica la sconfitta beffarda contro gli Stati Uniti e prendersi la rivincita contro la temibilissima Gran Bretagna nella finalista per il bronzo.

Constantini e Mosaner, svanisce il bis olimpico

C’erano grandi aspettative sulla coppia azzurra in vista della semifinale di curling contro gli Stati Uniti, soprattutto visto che nei preliminari Constantini e Mosaner erano riusciti ad avere la meglio su Cory Thiesse e Corey Dropkin per 7 punti a 6. Nel match che valeva l’accesso alla finale per l’oro però gli americani si sono presi la loro rivincita grazie a una partita praticamente priva di sbavature, trionfando in extremis con l’ultimo lancio di Thiesse che ha ribaltato il risultato fino a quel punto favorevole agli italiani. Una sconfitta un po’ beffarda e che ora rischia di compromettere seriamente le possibilità di medaglia della coppia azzurra.

La Svezia sorprende la Gran Bretagna

Questo soprattutto visto l’esito dell’altra semifinale, dove la Gran Bretagna – la squadra che più di tutte aveva impressionato nella fase preliminare dove aveva battuto anche l’Italia per 9 a 6 e subito solamente una sconfitta – è stata battuta nettamente dalla Svezia – che pure aveva avuto la meglio sugli azzurri in precedenza ma era comunque passata come ultima qualificata per le semifinali – con il netto risultato di 9-3, che certamente avrà caricato i britannici di voglia di riscatto.

Quando la finalina per il bronzo tra Italia e Gran Bretagna

Ora dunque Constantini e Mosaner dovranno compiere un’impresa (impresa certamente nelle corde dei nostri fenomeni, il cui talento non può certamente essere messo in discussione dopo la sconfitta di oggi) simile a quella degli USA contro di noi e prendersi a sua volta una rivincita contro la Gran Bretagna per non salutare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina senza nemmeno una medaglia dopo le grandi attese che li avevano accompagnati vista l’incredibile striscia di vittorie con cui si erano presentati ai Giochi, di cui erano anche campioni in carica. L’appuntamento per la finalina di curling tra Italia e Gran Bretagna che decreterà chi si aggiudicherà la medaglia di bronzo è in programma per martedì 10 gennaio alle 14:05, esattamente quattro ore prima della finale tra Svezia e Stati Uniti.