Curling, Constantini-Mosaner flop: ko col Canada dopo 23 vittorie. Lui sfiduciato, lei glissa sul caso Romei

Un disastroso primo end costa caro alla coppia italiana, che va subito sotto 5-0 e si arrende in anticipo. Troppi errori da parte di Amos, Stefania infastidita da una domanda.

L’entusiasmo per la vittoria sulla Corea del Sud è durato poco. Nella seconda partita del girone eliminatorio del curling misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina è arrivata la doccia gelata per la coppia d’oro azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due olimpionici di Pechino erano reduci da una striscia record di 23 successi di fila. Erano, perché contro il Canada è arrivata una sconfitta preoccupante per come è maturata e per le conseguenze che potrebbe lasciare in eredità ai due campioni italiani. Il Canada li ha trasformati quasi in comprimari, vincendo con un nettissimo 7-2.

Curling, disastro Italia contro il Canada nel 1° end

A incanalare la partita su binari sfavorevoli per la coppia italiana, l’esito disastroso del primo end in cui ai due canadesi, Brett Gallant e Jocelyn Peterman (che oltre a essere compagni di squadra sono compagni anche nella vita, genitori felici e affiatati) è riuscito praticamente tutto, mentre ad Amos Mosaner e Stefania Constantini sono riusciti solo gli errori. Tanti, incredibili, addirittura inimmaginabili per una coppia del loro talento. Risultato? Canada avanti 5-0 e partita di fatto compromessa dopo pochissimi minuti. Va detto che piazzare cinque punti in una sola “mano” nel curling accade raramente. Quasi mai in partite sulla carta così equilibrate, almeno nelle aspettative.

Mosaner e Constantini s’arrendono: ko dopo 23 vittorie

La disfatta nel primo end ha spezzato in due le certezze del duo italiano, in particolare di Mosaner che prima ha confessato ai tecnici i suoi dubbi sulla velocità del ghiaccio, poi è apparso letteralmente sfiduciato, facendo fatica anche ad accompagnare le stone con delle spazzolate accurate. Tanti gli errori di misura e di mira per Amos, mentre Stefania ha provato a metterci una pezza. Anche Constantini, però, a un certo punto ha alzato bandiera bianca. Sul punteggio di 7-2 per il Canada, alla fine del sesto end e dopo una bocciatura venuta male, gli italiani si sono “arresi”. Partita chiusa e appuntamento ai due incontri di venerdì: alle 10.05 con la Svizzera, alle 14.35 con l’Estonia.

Stefania Constantini, la risposta sullo scandalo Romei-Mariani

Dopo la partita contro la Corea del Sud, peraltro, Stefania Constantini aveva evitato di schierarsi sul caso che sta sconvolgendo la Nazionale femminile, la sostituzione di Angela Romei con la figlia del Ct Marco Mariani, Rebecca. Quasi infastidita, aveva risposto in modo laconico a una domanda sulla questione: “Per il momento noi siamo qui, viviamo la competizione del doppio misto e poi affronteremo il resto. Le avversarie più pericolose? Tutte potrebbero raggiungere la semifinale, per cui è difficile dire quella che temo di più. Preferisco pensare partita per partita“. E poi è arrivato pure il brusco risveglio nel curling misto, con la scoppola rimediata dai canadesi.