La sorella di Re Carlo ha assistito alla finalina per il bronzo tra la Gran Bretagna e gli azzurri, che hanno conquistato un successo combattuto e meritatissimo

Questo bronzo memorabile conquistato a Amos Mosaner e da Stefania Constantini, nel doppio misto, ha confermato la qualità della nostra nazionale di curling dopo le innegabili difficoltà che sono state palesate contro gli Stati Uniti. La concentrazione, la lucidità di Stefania abbinata all’estro del portabandiera azzurro hanno consentito di aggiungere anche questo metallo alloro odierno conquistato nello short track. Cortina è la loro casa. Il pubblico li ha acclamati, compresa la Principessa Anna, presente con dei vistosi occhiali da sole (non è abituata alle luci dell’impianto) accanto a Eve Muirhead e al marito.

La Principessa Anna con gli occhiali da sole

In una simile giornata di gioia, la presenza della Principessa Anna non era inattesa né inusuale, se consideriamo la presenza alle Olimpiadi delle teste coronate e un dettaglio gradevole e personale nel curriculum della stessa figlia primogenita della scomparsa Regina Elisabetta. Non ha mai tolto gli occhiali da sole, molto evidenti, durante la sfida tra Gran Bretagna e Italia.

Una decisione dettata dalle forti luce dell’impianto di Cortina, probabilmente consegnando il dettaglio ai social catturati dalla scelta, disinvolta e inusuale di Anna, al suo debutto oggi su Instagram.

Nel lontano 1976, quasi 50 anni fa, la sorella di Re Carlo estremamente amante dei cavalli e amazzone talentuosa riuscì nell’impresa di qualificarsi alle Olimpiadi e di gareggiare per difendere e rappresentare i colori della Gran Bretagna.

Olimpionica a Montreal

Di suo, la Principessa – tra l’altro membro del Comitato Olimpico internazionale – è stata la prima royal britannica a competere ai Giochi di Montréal. Con Goodwill, il cavallo di Elisabetta II fece la sua gara senza riuscire a conquistare la medaglia ma la passione sportiva le è rimasta attaccata addosso.

Così oggi, giornata centrale per la Gran Bretagna appassionata di sport e di curling, Anna ha aperto un suo account personale su Instagram dopo aver visto la comunicazione social affidata a quello della Casa Reale. Lo ha fatto con un video nel quale la Principessa Anna esprime il suo sostegno a Team GB in vista delle Olimpiadi Invernali.

L’account Instagram e il video per la Gran Bretagna

Si è congratulata con gli atleti per la selezione, sottolineando come «arrivare fin qui sia un risultato straordinario».

Ha poi elogiato il talento e la dedizione degli sportivi, affermando che la loro convocazione «rappresenta non solo il vostro talento sul campo di gara, ma anche le innumerevoli ore di allenamento che hanno richiesto dedizione e determinazione per portarvi fino a questo punto. Un impegno di questo livello merita di per sé riconoscimento e vi ha fatto guadagnare il diritto di stare con orgoglio tra i migliori atleti del mondo».