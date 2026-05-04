Ogni ciclo ha il suo inizio e la sua fine, pur non essendo centrato quell’obiettivo podio numero 200 e consapevoli che rimarrà ancora dell’amarezza per quel quarto posto che poteva significare almeno un bronzo per salutare un pubblico che avevano conquistato con risultati, medaglie e le Olimpiadi invernali. per Stefania Constantini e Amos Mosaner, portabandiera, si chiude l’esperienza di Ginevra con un annuncio che squarcia il silenzio e rimette in ordine le gerachie.

Le dichiarazioni di Marta Lo Deserto

Dopo le dichiarazioni non certo morbide di Marta Lo Deserto al Corriere delle Alpi, con la conclusione dell’esperienza ai Mondiali di doppio misto di curling si affronta un risvolto inevitabile, una sorta di tema collaterale fin dalle scorse Olimpiadi di Milano Cortina e che, per correttezza e perché non tutto è segnato, era stato lasciato sullo sfondo.

L’addio al team Constantini così come lo conoscevamo è reale, in campo femminile. Si è chiuso ufficialmente il ciclo della formazione, composta dalla skip cortinese oltre che da Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Angela Romei.

La crisi e la dissoluzione del mito Mosaner-Constantini

Poi il cedimento, le polemiche che hanno accompagnato il prima e durante anche di Milano Cortina e la diatriba tra Angela Romei da un lato e il dt della nazionale, Marco Mariani, dall’altro per l’esclusione dalla squadra che avrebbe affrontato i Giochi Olimpici in casa.