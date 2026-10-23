La World Aquatics ha annunciato le tappe di Coppa del Mondo decisive per la qualificazione nei 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla: ottobre 2027 diventerà decisivo per le Olimpiadi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una preparazione da rimodulare completamente, dai Mondiali di luglio di Budapest alle tappe di Coppa del Mondo di ottobre: chi vorrà centrare la qualificazione dovrà faticare il doppio. Un problema riservato agli atleti che decideranno di provare a qualificarsi anche nelle distanze più breve, quei 50 metri (dorso, farfalla e rana) che faranno per la prima volta la loro apparizione ai Giochi proprio a Los Angeles.

Coppa del Mondo 2027: annunciate le date

World Aquatics ha annunciato il calendario della Swimming World Cup che nel 2027 avrà un’importanza unica e forse proprio per questo motivo le tre tappe scelte arrivano in tre delle principali capitali europee: la competizione si aprirà a Berlino dal 15 al 17 ottobre, per poi proseguire con il secondo appuntamento di Parigi dal 22 al 24 ottobre e infine con la chiusura in programma a Londra dal 29 al 31 ottobre.

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L’importanza della Coppa del Mondo

La World Aquatics sta cercando di dare maggiore rilevanza alle gare di Coppa del Mondo. Le tappe del 2026 si sono concluse qualche giorno fa, ottenendo una copertura mediatica abbastanza scarsa. Il motivo è semplice, molti campioni preferiscono organizzare la propria stagione in modo diverso, i montepremi a disposizioni non sono di quelli indimenticabili e spesso le gare finiscono per avere un’importanza molto relativa. Ma per quelle del 2027 cambia tutto. Alle Olimpiadi 2028, infatti, il nuoto presenta un programma con la presenza anche di 50 rana, 50 dorso e 50 farfalla. E proprio per queste discipline, gli appuntamenti di Coppa del Mondo 2027 diventano passaggio essenziale per la qualificazione.

Se per i 50 metri stile, la qualificazione avverrà sempre con il conseguimento dello Standard (quindi con un tempo di qualificazione stabilito in 21”69 per gli uomini e 24”56 per le donne), nelle altre tre discipline veloci il pass arriverà diretto per i primi 6 classificati alle gare del circuito della Coppa del Mondo.

Curtis, Ceccon, Pilato e Martinenghi: cosa cambia

Con l’annuncio delle date della Coppa del Mondo comincia anche il percorso degli azzurri che vogliono ottenere il pass per quelle distanze con una programmazione che dovrà tenere conto di due impegni importanti visto che a luglio (dal 10 al 18) sono in programma i Mondiali in vasca lunga che rappresentano l’appuntamento decisamente più importante. Sara Curtis, Benedetta Pilato e Niccolò Martinenghi (senza dimenticare Simone Cerasuolo) dovranno tenere in considerazione questa novità nelle qualificazione per riuscire a calibrare una preparazione che possa permettere loro sia di arrivare al meglio al Mondiale che di riuscire ad avere la forma necessaria per tornare in gara a ottobre e staccare il pass per Los Angeles. Il sistema di qualificazione potrebbe invece spingere Thomas Ceccon a rivedere i suoi piani per le Olimpiadi, nel suo programma gara infatti potrebbe sparire il 50 farfalla e magari lasciare spazio ai 200 dorso che ha presentato anche agli Europei di Parigi.