Sara Curtis, il coach svela il nuovo obiettivo: “I margini sono impressionanti”. L’Italia snobba la Coppa del Mondo

Il tecnico italiano della primatista mondiale dei 50 dorso svela i prossimi obiettivi e la voglia di lanciarsi anche nei 100: il primo appuntamento sono i Mondiali in vasca corta

Sara Curtis è la grande protagonista del presente e del futuro del nuoto italiano. L’azzurra che ha scelto gli Stati Uniti come percorso di crescita sembra ancora in una fase iniziale della sua carriera con opportunità ancora tutte da esplorare. Almeno è quello che rivela il suo allenatore storico Thomas Maggiora che lascia intendere che per il futuro ci sono ancora enormi margini di crescita.

La rivelazione sul futuro di Curtis

Thomas Maggiora ha dovuto lasciare andare via Sara Curtis, non senza qualche preoccupazione. La giovanissima nuotatrice azzurra ha scelto la Virginia University per continuare il suo percorso sportivo e personale ma i contatti con l’Italia sono frequenti come rivela il suo allenatore storico a OA Sport: “Ci sentiamo abitualmente. Il lavoro è organizzato in modo che si seguano gli allenamenti di Todd DeSorbo anche quando è in Italia. Contrasti? Non c’è nessun tipo di problema né con lui né con Sara. Anzi è un’ottima collaborazione sotto ogni punto di vista”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tecnico sembra convinto delle possibilità di Curtis non solo sui suoi 50 ma anche nei 100, sia dorso che stile: “Secondo me è importante portare avanti sia dorso che stile, anzi in questo momento lei non ha ancora fatto un allenamento specializzato sui 100 dorso perché lei ha la fortuna di essere competitiva in entrambe le specialità. Per il momento deve continuare entrambe le cose perché ancora giovanissima”.

Il prossimo obiettivo di Sara

I record del mondo nei 50 dorso, quelli italiani nei 50 e 100 stile: prestazioni che per molte sarebbero già il coronamento di una carriera clamorosa ma che invece per Sara Curtis potrebbero essere solo un punto di partenza. Thomas Maggiora: “I margini di miglioramento sono enormi, neanche immaginabili e in tutte le specialità, soprattutto sui 100 metri sia nel dorso che nello stile. I suoi obiettivi non li dico anche per scaramanzia. Diciamo solo che ha grandi ambizioni. Sicuramente gli appuntamenti più importanti sono i Mondiali in corta di Pechino e poi quelli in lunga nel 2027. Ma per lei sono importanti anche i campionati universitari tra fine febbraio e inizio marzo”.

L’Italia snobba la Coppa del Mondo

Ancora pochissima Italia in Coppa del Mondo. Così come successo nelle due tappe di Baku e di Tashkent saranno pochi gli azzurri impegnati anche nell’ultimo appuntamento di Astana. La collocazione nel calendario non rende facile la partecipazione di tutti i big e quasi tutti i big italiani hanno disertato. Le prime due prove hanno offerto però prestazioni di altissimo livello con i record del mondo di Coetze (50 dorso), di Kornev (50 farfalla) e i due primati di Steenbergen (100 misti e 100 stile). Nella tappa di Astana, l’Italia sarà rappresentata ancora una volta da Alberto Razzetti che in queste settimane ha provato a sperimentare su nuove distante come i 400 stile. Insieme a lui ci saranno anche Ludovico Viberti e Lorenzo Mora.