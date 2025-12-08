Europei, Curtis “ruba” lo scettro a Pilato: la rivelazione di Ceccon sullo scandalo, mentre Barelli prova a calmare le acque

Gli Europei di Lublino hanno cementato il ruolo di Sara Curtis all’interno della nazionale azzurra e anche agli occhi dei tifosi: è lei la nuova regina del nuoto italiano. Ma il presidente Barelli tende la mano a Pilato

E’ Sara Curtis la nuova regina del nuoto italiano. La nazionale azzurra orfana del talento e della personalità di Federica Pellegrini ha trovato la sua nuova stella che si è consacrata al Mondo nel corso degli Europei in vasca corta di Lublino. Un’affermazione che ora cambia anche le gerarchie all’interno della squadra con Benedetta Pilato, altra stella emergente, costretta a riguadagnarsi la fiducia di compagni, staff e tifosi.

Curtis si prende il trono del nuoto “in rosa”

La corona che Federica Pellegrini ha indossato per oltre un decennio doveva cambiare mano o meglio “testa” prima o poi. La Divina è stata il simbolo del nuoto italiano con i risultati in vasca e con l’appeal che ha sempre esercitato nei confronti dei tifosi. Dopo il suo addio alle gare, all’Italia serviva qualcuno in grado di raccogliere l’eredità. E tutto lasciava pensare che a farlo potesse essere Benedetta Pilato, ma lo scandalo che l’ha vista coinvolta dopo i Mondiali di Singapore ha minato quella fiducia. E a dare un’ulteriore spallata a quella possibilità ci ha pensato un’Europeo da sogno di Sara Curtis, diventata la donna di copertina di un’Italia che continua a vincere.

Il bilancio di Barelli

Un’Europeo da sogno quello dell’Italia che conquista per la prima volta la vittoria nel medagliere. E ovviamente Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, non può far altro che gioire per una manifestazione che dimostra il livello assoluto del movimento azzurro: “Abbiamo grandi talenti, Sara Curtis è particolarmente blasonata grazie a tutte le medaglie conquistate. Ha scelto di andare negli Stati Uniti per studiare e nuotare in accordo con la Federazione. Se nasce un talento così è difficile che ce la facciamo scappare. Speriamo e vogliamo pensare che crescerà a livelli altissimi. Ma tutto il bilancio è positivo, lo dicono il numero delle medaglie e i punteggi nelle prestazioni”. Ma il presidente tende anche la mano verso la grande assente Benedetta Pilato: “Non penso che ci saranno problemi al rientro. Resta tra le prime nella rana. Dimentichiamo una pagina non esaltante negli ultimi mesi, ma è sempre un’atleta di punta e lo sarà anche agli Europei di Parigi”.

La rivelazione di Ceccon

Qualche giorno fa nel corso di un’intervista con La Stampa è arrivato anche il commento di Thomas Ceccon sulla situazione di Benedetta Pilato. La sospensione di tre mesi pesa molto più della semplice possibilità di non aver partecipato agli Europei di Lublino: “La squalifica è stata giusta, gli errori si fanno ma questo era meglio evitarlo – ha detto Ceccon in quella occasione – E’ una stupidata, sono inciampate in una bravata che costa tanto. Oggi la macchia rimane”.

Poi rivela anche quello che è successo dopo la sua battuta sui social a seguito dello scandalo che ha visto coinvolta la tarantina: “Non ho resistito alla tentazione di scrivere “Pure la cuffia mi ha rubato”. Faceva ridere ma forse non era il momento di scherzare. Io sono fatto così, mi sono calmato negli anni ma se mi mettono sul piatto d’argento un’occasione tanto bella non resisto. Benedetta me lo ha rinfacciato? No, non l’ho più sentita”.