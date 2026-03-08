Curtoni da urlo, Zenere a sorpresa: l’Italia chiude il poker in Val di Fassa. Goggia vede la coppa, l’annuncio di Pirovano

Quarta vittoria consecutiva per l’Italia che in Val di Fassa, dopo Pirovano va a segno anche con Elena Curtoni. Goggia indietro, tutte le combinazioni per conquistare la coppetta di SuperG

L’Italia sembra riuscire a non risentire dell’assenza di Federica Brignone. In Val di Fassa è ancora festa italiana, dopo il doppio successo di Laura Pirovano in discesa, arriva la vittoria anche per Elena Curtoni e ancora più a sorpresa il terzo posto per Asja Zenere. Un po’ di delusione per Sofia Goggia che chiude una tre giorni difficile ma si avvicina alla coppa di specialità in SuperG.

Curtoni continua la festa italiana

Elena Curtoni conquista la sua quarta vittoria in carriera. La veterana azzurra che ha ventilato anche l’ipotesi di ritiro a fine stagione, conferma di essere ancora una delle migliori in SuperG e dopo i due successi di Pirovano continua la festa italiana in Val di Fassa. E alla fine della gara arriva anche qualche lacrima anche in considerazione di quanto ha vissuto negli ultimi anni: “Nelle ultime due stagioni è stato come andare sulle montagne russe, sono state molto difficili. Ho avuto momenti complicati ma ho continuato a lavorare, quelle sono le situazioni in cui devi solo continuare a crederci. Sapevo di poter essere ancora veloce, non è cambiato nulla di particolare oggi. Continuavo solo a dirmi di attaccare”.

Goggia delusa ma la coppa è vicina

Non è stata la tre giorni di Sofia Goggia. La bergamasca esce dal weekend in Val di Fassa un po’ delusa soprattutto dopo la prova in SuperG che la vede soltanto nona. E ai microfoni di Eurosport non nasconde la sua delusione: “Penso sia stato evidente che in questi giorni ho fatto tantissima fatica. I miei sci non riuscivano proprio a tenere, fortunatamente sono riuscita a contenere lo svantaggio ma mi sono sempre sentita in difficoltà anche nel prendere la porta successiva. Sono stati due giorni molto complicati”.

Ma ora c’è un traguardo da conquistare, quello di portare a casa la coppa di specialità in SuperG. Il vantaggio su Alice Robinson, quando manca una sola gara alla fine della stagione (quello delle finali di Lillehammer), si è assottigliato a 63 punti con la neozelandese che ora è l’unica che può superarla visto l’uscita di Emma Aicher. La bergamasca ovviamente si aggiudicherà il trofeo rimanendo davanti alla neozelandese ma potrebbe bastare anche un sesto posto a prescindere da quello che farà la sua rivale. In caso di arrivo a pari punti per l’azzurra ci sarà la vittoria in ragione dei successi conquistati in stagione.

Pirovano vuole anche il gigante

Dopo due vittorie nelle due prove in discesa in Val di Fassa, Laura Pirovano era una delle osservate speciali anche nella prova in SuperG. Ma la fatica, anche mentali, dopo le ultime 48 ore hanno presentato il conto all’azzurra che non è riuscita ad andare oltre l’ottava posizione: “Oggi ho dovuto raschiare il fondo del barile perché ero davvero stanchissima. Ma adesso posso lasciarmi un po’ andare perché ho avuto due giorni super ma dovevo rimanere concentrata. Ora mi posso rilassare. Non ho ancora avuto modo di festeggiare”. Poi la trentina annuncia anche la sua nuova disciplina: “Non vedo l’ora di riaprire il cancellato in gigante, era da tanto tempo che aspettavo questo momento. Non ci sono grandi aspettative perché mi sono allenata poco ma non vedo l’ora di farlo”.