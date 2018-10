Cutrone e Gigio, le due facce del giovane Milan

Che il Milan fosse una squadra giovane, lo si sapeva dall’estate. Quello che era più difficile immaginare è che i giocatori più giovani dell’organico rossonero potessero diventare i simboli della stagione milanista, nel bene e nel male. Ad oggi Patrick Cutrone e Gigio Donnarumma rappresentano pregi e difetti della squadra di Gattuso, che segna con una facilità pari a quella con cui prende gol.

MEDIE DA TOP PLAYER. L’attaccante nato a Como continua a stupire e a segnare, conservando numeri straordinari per un ragazzo di appena 20 anni. Anche ieri, nella vittoria in rimonta sulla Sampdoria, Cutrone è stato decisivo con un gol e un assist per Higuain, con cui ha dimostrato di poter duettare alla grande. La sua media gol è strabiliante: 5 le reti segnate finora tra Europa League (3 centri) e campionato (2) in appena 235 minuti giocati, ovvero un gol ogni 47 minuti. Per fornirvi un riferimento: in campionato Ronaldo viaggia a un gol ogni 129 minuti, il capocannoniere Piatek a uno ogni 90. Inoltre, ieri sera Cutrone ha servito il suo primo assist, naturalmente a Higuain. Ma l’attaccante lanciato la scorsa stagione da Montella resta per soprattutto un finalizzatore in una squadra che non ha difficoltà ad andare in rete: il Milan, che ha ancora la partita con il Genoa da recuperare, ha con 18 gol il terzo attacco del torneo dietro Juventus (21) e Napoli (19).

I PROBLEMI DI GIGIO. Se Cutrone è il volto di ciò che funziona, Donnarumma è l’icona dei problemi dei rossoneri in fase difensiva. Tornando ai numeri, quelli del portiere classe ’99 sono impietosi: Donnarumma ha già incassato 13 reti in campionato, ovvero una ogni 62 minuti, e non è mai riuscito a mantenere imbattuta la propria porta nelle 12 presenze stagionali in serie A. Naturalmente le difficoltà difensive del Milan non si identificano del tutto con il portiere, semmai il numero 99 non è ancora riuscito ad aiutare un reparto che continua ad avere problemi strutturali. Problemi che toccherà a Gattuso risolvere, con l’aiuto però di Donnarumma, l’uomo in più della difesa milanista che stenta a ritrovarsi.

SPORTEVAI | 29-10-2018 11:14