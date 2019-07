Cutrone e l'addio al Milan: la lettera è commovente

Patrick Cutrone ha lasciato il Milan, essendo stato ufficializzato il suo passaggio al Wolverhampton. E l'attaccante, giunto in rossonero che aveva appena otto anni, ha voluto salutare il suo vecchio club con un messaggio in cui le emozioni e anche il dispiacere per questa cessione non sono stati nascosti in alcun modo.

"Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare… Caro Milan, è così – ha esordito l'attaccante in un lungo post su Instagram, in cui si vede una sua vecchia fotografia con la maglia del Diavolo, quando era ancora un bambino -. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di far gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso".

Quindi i ringraziamenti: "Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei tifosi. Per sempre nel mio cuore: mi avete fatto sentire amato in ogni momento. Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella. Auguro il meglio alla società che amo, ai miei compagni e a voi tifosi! Con tutto il cuore, rossonero, Patrick. Forza Milan".

Un pensiero che ha trovato d'accordo anche il compagno Davide Calabria, che sempre su Instagram ha pubblicato un'immagine in cui festeggia con l'amico e compagno sin dalle giovanili rossonere. E alcune parole a lui dedicate: "Sarà strano, stranissimo dopo tanti anni, non vivere lo stesso spogliatoio, non indossare la stessa maglia, non averti più tra i piedi a Milanello. Ma è il calcio. È la vita. Sai già tutto ciò che penso e sai già cosa dovrai fare, non sarà facile ma con la tua grinta ci riuscirai. Ti auguro il meglio amico mio, mi mancherai".

Un addio, insomma, molto doloroso. E la sensazione è che il Milan abbia perso un ragazzo che davvero alla maglia rossonera teneva in maniera profonda come pochi altri.

SPORTAL.IT | 31-07-2019 00:51