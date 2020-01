Cutrone-Fiorentina, affare ai dettagli

Patrick Cutrone è vicinissimo all’approdo alla Fiorentina. Dopo circa 5 mesi trascorsi in Premier League con la maglia del Wolverhampton, senza mai brillare particolarmente, l’attaccante ex Milan è così a un passo dal ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Tmw’, il club viola e il Wolverhampton hanno definito i dettagli per il ritorno in Serie A dell’attaccante classe ’98. L’accordo è sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Previste nella giornata di venerdì, secondo la stessa fonte, visite mediche e presentazione del calciatore.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 16:05