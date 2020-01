Cutrone-Fiorentina, nuovo segnale

Una delle figure più importanti nella carriera di Patrick Cutrone è sicuramente Filippo Galli, che lo conosce da quasi dieci anni.

Ai microfoni di Firenzeviola.it l'ex difensore rossonero ha parlato proprio dell'attaccante: "C'è poco da dire, Patrick è un giocatore che dentro di sé ha ancora il fuoco vivo. E questo nonostante una stagione non esaltante e la panchina di capodanno".

Sul suo possibile approdo alla corte di Iachini: "Beppe spinge molto sugli aspetti caratteriali e sulla cattiveria agonistica in particolare: Patrick in questo non potrebbe che far bene. Si sposerebbe in modo congeniale alla nuova filosofia della Fiorentina. Poi è chiaro che già ora i viola hanno attaccanti importanti: Vlahovic è un giovane molto interessante".

SPORTAL.IT | 07-01-2020 13:22