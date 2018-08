Cutrone: gol e schiaffo alle critiche

L’attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Roma (2-1).

Cosa stai provando in questo momento?

"Sono contentissimo, abbiamo vinto la partita, cosa posso volere di più? Una vittoria così poi è ancora più bella. Non capivo più niente, quindi sono veramente felice e spero di continuare così, di dare una grossa mano alla squadra per cercare di vincere le prossime partite.

Che slancio può darvi questa vittoria, dopo le critiche della settimana?

"Non capisco perché ci sono state le critiche, noi abbiamo espresso un buon gioco e si è visto anche oggi. Meritavamo la vittoria e siamo riusciti a ottenerla".

Sull’intesa con Higuain, autore dell’assist

"Sappiamo tutti che giocatore è. È uno dei più forti al mondo, è un onore potermi allenare con lui e imparare da lui".

Soffri un po’ a stare in panchina?

"Io sono sempre stato così, non volevo mai stare in panchina, soprattutto ora, però ho davanti a me un grandissimo attaccante e farò di tutto per mettere in difficoltà il mister. Se posso dare un aiuto anche partendo dalla panchina, lo do volentieri alla squadra".

SPORTAL.IT | 31-08-2018 23:20