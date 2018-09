Cutrone, la proposta che non ti aspetti

Patrick Cutrone si è preso la scena nella serata di venerdì, quando con la sua rete allo scadere a regalato il successo al Milan contro la Roma. Il giovane attaccante del vivaio rossonero, a soli vent'anni, ha già realizzato 19 gol in 49 presenze con la maglia del Diavolo e ovviamente diversi club europei hanno già messo gli occhi su di lui.

In particolare, secondo i media spagnoli, il Real Madrid starebbe monitorando con attenzione le prestazioni del centravanti classe 1998. L'allenatore dei Blancos Julen Lopetegui ha già chiesto un nuovo acquisto a Florentino Perez per il mercato di gennaio: il tecnico spagnolo vorrebbe rinforzare il reparto offensivo delle Merengues con un attaccante capace di porsi come alternativa a Karim Benzema. Sarebbe stato proprio l'ex commissario tecnico della Spagna a indicare l'attaccante rossonero come obiettivo principale. La passione di Lopetegui per Cutrone verrebbe infatti da lontano: l’allenatore aveva già fatto il nome del giovane bomber anche alla dirigenza del Porto dove è stato seduto sulla panchina dal 2014 al 2016, ma non era riuscito a portarlo in Portogallo.

Il Milan ovviamente non intende vendere il proprio gioiellino e vorrebbe farlo crescere al fianco di Gonzalo Higuain. Gennaro Gattuso è uno degli estimatori principali dell'attaccante e ne ha parlato così qualche giorno fa: "Patrick è un grande attaccante, ha il veleno, sta avendo poco spazio per come si allena, ma c’è tempo e giocheremo di più, ci sarà spazio per tutti e ovviamente anche per lui".

La dirigenza rossonera non cederà quindi Cutrone, a meno che da Madrid non arrivi un'offerta davvero irrinunciabile, superiore ai 50 milioni di euro. In quel caso, il richiamo del club più importante e titolato al mondo potrebbe convincere l'attaccante a lasciare il club dove è cresciuto.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 03-09-2018 11:45