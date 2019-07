Cutrone scosso, addio amaro al Milan: "Deluso? Lo avete visto"

In partenza per l’Inghilterra, Patrick Cutrone non ha nascosto ai cronisti che lo hanno intercettato in aeroporto la sua amarezza per l’addio al Milan: “Sto bene. Deluso? Beh, avete visto anche voi… – sono le parole riportate da milannews -. Fa effetto anche a me, ma la vita è così, vanno prese delle decisioni. Cercherò di fare del mio meglio. Adesso penso solo ad integrarmi bene e a fare bene lì”.

“Io non ho nulla da dire – ha continuato l’attaccante a Milannews -. Io sono pronto e sempre carico. Leggere i messaggi dei tifosi del Milan mi ha fatto effetto, vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo. Auguro il meglio ai tifosi del Milan e ai miei compagni di squadra. Voglio bene ai tifosi rossoneri”.

Sui social tanti sostenitori rossoneri hanno protestato per la partenza dell’attaccante cresciuto nel vivaio della società meneghina, che si trasferisce al Wolverhampton per 23 milioni di euro compresi i bonus e mette così fine alla sua esperienza nel Milan dopo 10 anni, tra giovanili e prima squadra. Per lui 27 reti totali e 90 presenze tra campionato e coppe.

Al suo posto è in arrivo Rafael Leao dal Lille. Secondo i media francesi l’attaccante portoghese dovrebbe sbarcare a Milano in serata o comunque entro la giornata di martedì per le visite mediche e la firma del contratto. Nato punta centrale, Leao, vent’anni lo scorso giugno, può adattarsi anche nel ruolo di seconda punta o ala sinistra. Nella scorsa stagione ha realizzato 8 reti in 24 partite in Ligue 1.

L’altro colpo in dirittura d’arrivo è in difesa e porta il nome del 23enne centrale del Flamengo Leo Duarte. Secondo quanto riporta Globo Esporte, il giocatore brasiliano vestirà il rossonero per 11 milioni di euro, bonus compresi.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 29-07-2019 17:00