Cutrone rischia due giornate ma sbotta: "Sono onesto"

Patrick Cutrone, lunedì, ha parlato del gol realizzato con un braccio con cui domenica ha portato in vantaggio il Milan a San Siro contro la Lazio, gara chiusasi poi sul 2-1 a favore dei padroni di casa. L’irregolarità inizialmente era passata inosservata: né gli avversari, che non hanno protestato, né il Var si sono accorti del tocco del giovane attaccante rossonero. Cutrone ha pubblicato una storia su Instagram per provare a placare le polemiche del post partita.

“Ho rivisto le immagini del gol. In un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Il mio non è stato un gesto volontario, mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà” ha osservato il 20enne comasco, che a fine gara aveva mostrato la spalla al tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, che non era ovviamente contento dell’accaduto. “Non avevo ancora visto le immagini, ma ero stato inforamto e quindi alla fine ho chiesto a Cutrone se avesse segnato col braccio. Probabilmente sarei stato meno tenero con lui se avessi visto le immagini. Ci spiegheranno anche questo, ma un errore del genere è inammissibile, inconcepibile. Evidentemente il VAR non ha visto le immagini” aveva poi osservato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport.

Patrick Cutrone, peraltro, rischia due giornate di squalifica. Il gol segnato contro la Lazio, sfuggito anche alla perizia del Var, potrebbe valere due turni di stop per l’attaccante del Milan. Il regolamento prevede che la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano costituisce una condotta gravemente antisportiva. Toccherà al giudice sportivo decidere con la prova tv. Dalle immagini, peraltro, non si riesce a capire se Cutrone colpisca volontariamente o in maniera fortuita la palla con la mano.

SPORTAL.IT | 29-01-2018 12:45