Cutrone risveglia il Milan: rimonta lampo dei rossoneri

Entra Cutrone, il Milan si trasforma. A San Siro i rossoneri battono per 3-1 l'Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League grazie al loro giovane attaccante, che entrato nella ripresa guida la rimonta della squadra di Gattuso con una doppietta. In gol anche Higuain, il Diavolo centra la seconda vittoria in due partite.

In un San Siro mezzo vuoto il match inizia con due choc per il Milan: al 6' Castillejo commette una follia, quando in posizione di fuorigioco devia in porta il colpo di testa di Bonaventura, invalidando la rete certa del compagno. Pochi minuti dopo lo sciagurato errore dello spagnolo i greci passano in vantaggio: al 14' Guerrero con una incornata su assist di Koutris batte imparabilmente Reina.

Gli ospiti dopo il vantaggio prendono fiducia e fanno la partita, davanti a un Milan un po' intimorito. Al 23' Guilherme ha un'ottima chance per raddoppiare e solo nel finale di tempo il Diavolo si scuote creando due occasioni con Higuain (José Sa respinge di piede) e Castillejo, che impreciso sotto porta al 41' non riesce a riscattare la topica iniziale.

Il Milan non convince neanche all'inizio della ripresa, e Gattuso cerca di dare una scossa ai suoi inserendo Calahanoglu per Bonaventura e poi Cutrone per Castillejo. Proprio il giovane attaccante rossonero spacca il match, ribaltando la partita.

Al 69' Rodriguez lo pesca con un preciso cross in area: Cutrone non si fa pregare e di testa testa trafigge Sa pareggiando i conti. L'Olympiakos barcolla e il Milan sfrutta il disorientamento degli avversari per raddoppiare pochi minuti dopo: al 77' Higuain di sinistro trova il 2-1. Quindi arriva il tris due giri di lancette dopo: ancora Cutrone, questa volta innescato da Calhanoglu, firma il 3-1 liberissimo sul secondo palo. E' il colpo di grazia alla squadra ospite, che non riesce più a reagire.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 20:55