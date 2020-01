Cutrone sempre più vicino alla Fiorentina

Patrick Cutrone si avvicina alla Fiorentina.

I viola sono da tempo alla ricerca di un attaccante di livello da regalare a Beppe Iachini, e l'inseguimento al classe 1998 ex Milan sembra ora davvero vicino ad andare a compimento.

Il giocatore è infatti tutt'altro che incedibile per il Wolverhampton, che è in contatto con la dirigenza gigliata a cui ha chiesto 18 milioni di euro. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni sembra destinata a entrare definitivamente nel vivo. Con Cutrone mai così vicino a fare ritorno in patria.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 09:45