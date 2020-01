Cutrone subito in gol, la Fiorentina elimina l'Atalanta

La Fiorentina ha battuto per 2-1 l'Atalanta e si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter. Primo tempo ad appannaggio dei padroni di casa, che passano meritatamente in vantaggio con il neo acquisto Cutrone, in gol al 12' su assist di Dalbert.

Nella ripresa dentro Gomez e Ilicic, l'Atalanta sale di livello e al 67' pareggia grazie allo sloveno, a segno su cross di Malinovskyi. Il rosso a Pezzella (secondo giallo per simulazione), sembra spianare la strada alla Dea (due le traverse colpite dagli orobici), ma in contropiede la squadra di Iachini trova il 2-1 con Lirola, servito da una splendida verticalizazione di Pulgar.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 17:05