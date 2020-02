Cutrone: "Volevo tirare il rigore"

La Fiorentina ha trovato il pareggio nella sfida contro il Milan grazie al rigore trasformato da Pulgar.

Il penalty è stato però procurato da Cutrone, che in un primo momento si è indirizzato verso il dischetto con il pallone in mano: "Il rigore lo volevo calciare ma non avrei esultato per rispetto. Però c'è un rigorista, Pulgar, ed è giusto così" ha poi detto a DAZN.

"Per me il Milan non sarà mai un avversario e li ringrazio per quello che mi hanno dato. Per il resto sono entrato con la voglia che ho sempre, di vincere e combattere, ed è stata una bellissima sfida. Siamo stati bravissimi a restare in partita e riuscire a recuperarla. Io entro per fare bene, sono riuscito a prendere un rigore: meglio ancora. Ringrazio i tifosi viola e anche i milanisti per il saluto a fine partita" ha concluso l'ex rossonero.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 23:35