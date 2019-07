D'Amico sentenzia: la Juve ha deciso la cessione in attacco

A quattro settimane dall’inizio del campionato le squadre stanno ancora componendo le rose, occupandosi di cercare dei possibili rinforzi ma anche di cedere qualcuno per immettere denaro fresco nelle proprie casse. Anche la squadra regina dell’ultimo decennio italiano, ovvero la Juventus, dopo alcuni arrivi molto importanti deve preoccuparsi anche delle partenze. Il reparto più affollato è sicuramente il centrocampo ma anche in attacco potrebbe esserci un sacrificio.

Il destino di Moise – Sembrava che potesse partire ma invece Dybala vuole restare e probabilmente sarà così. Al suo posto a salutare Vinovo sarà probabilmente Moise Kean. Il noto procuratore Andrea D’Amico parlando in Rai ha spiegato quale sarà la scelta della dirigenza bianconera: “Bisogna prestare molta attenzione a quando scadono i contratti e il suo scadrà appunto a breve. Quando succede questo, è il preludio per una possibile plusvalenza a livello di cessione. A fronte di un’offerta tra i 30 e i 40 milioni Kean sarà ceduto a qualche altra società, anche perchè gli obiettivi della Juventus puntano a rafforzare ancora di più la squadra per raggiungere finalmente il sogno della conquista europea”.

Spazio per Chiesa – Un altro motivo che potrebbe spingere il club piemontese a liberare uno slot in attacco è che non si è ancora dato per vinto nella caccia al calciatore della Fiorentina Federico Chiesa. Nonostante i proclami del nuovo presidente viola Rocco Commisso la dirigenza bianconera provverà fino all’ultimo a prendere il figlio d’arte, che sarebbe perfetto come esterno nel modulo di Sarri.

