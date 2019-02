D, Bari e Lecco in doppia cifra di vantaggio

Il ritorno tra i professionisti è sempre più vicino per Bari e Cesena, dominatori dei rispettivi gironi. I pugliesi di Cornacchini (I) passano a Locri e si portano a +11 sulla Turris bloccata in casa dal Marsela, mentre sono otto i punti di vantaggio del Cesena (F) sul Matelica.

Cammino in discesa anche per il Lecco (A), a +11 sul Sanremo. Allunghi invece per l’Adriense (C), ora a +3 sull’Arzignano, e per la Pergolettese (D), che si porta a +6 sul Modena, fermato dal Crema: non funziona la cura Bollini. Cade l’Avellino (G) sul campo del Sassari, che ora è a -3 dalla capolista Lanusei, ancora sconfitta.

Vincono Como e Mantova (B): i lariani conservano il punto di vantaggio.

