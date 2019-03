D, Bari in volo: male Como e Modena

Turno di Serie D condizionato dai tanti posticipi. In settimana scenderanno in campo il Cesena, dominatore del girone F, l’Avellino, che tenta una difficile rimonta nel G, e la Pergolettese (D). La squadra di Contini potrebbe effettuare in casa contro il Ciliverghe l’allungo decisivo sul Modena, clamorosamente sconfitto in casa dal pericolante Classe e rimasto a -3 dai lombardi.

A proposito di lombarde, sorpasso in vetta al girone B: il Como è bloccato in casa dal Seregno, la nuova capolista è il Mantova che piega al “Martelli” la Pro Sesto.

Il Bari liquida il Castrovillari e mantiene 11 punti sulla Turris: festa in arrivo, come per il Lecco (+15 sulla Sanremese nel girone A).



SPORTAL.IT | 18-03-2019 10:35