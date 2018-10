D, Bari schiacciasassi, il Cesena non va

Prosegue senza ostacoli la marcia del Bari. La squadra di Cornacchini resta a punteggio pieno in vetta al girone I di Serie D grazie alla quarta vittoria su quattro partite, con 13 gol fatti e uno subito: vittima questa volta l’Igea Virtus, battuta 3-0 a domicilio.

Tra le altre big, vola solo il Como, in testa a pieni punti nel girone B, e l’Avellino (quattro vittorie e un pareggio nel G), mentre segnano il passo Modena (D), nel girone in cui decolla la Reggio Audace (5-0 alla Pergolettese) e Cesena (F): i gialloblù si salvano nel finale a Mezzolara grazie a Sansovini, i romagnoli non vanno oltre il 2-2 contro la Sangiustese e perdono terreno (-5) rispetto al San Nicolò Notaresco, al comando a punteggio pieno e unica squadra ad aver vinto cinque partite su cinque.

En plein di punti anche per Lecco (A) e Picerno (H).

