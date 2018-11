D, Contini parte bene

Weekend avaro di sorprese in Serie D. Vincono tutte le grandi a parte il Modena (girone D), protagonista di un inatteso crollo interno contro il Fiorenzuola: la squadra di Apolloni ne prende quattro, ma resta in testa con un margine rassicurante di sei punti sulla Pergolettese, sulla cui panchina ha debuttato l’ex allenatore di Parma e Napoli Matteo Contini, promosso dagli Allievi, travolgendo il Fanfulla per 6-2. Nello stesso girone si rialza anche la Reggio Audace che passa di misura sul campo del Cavina Sport.

Prosegue inarrestabile la marcia del Bari (I), che però soffre sul campo del Città di Messina: l’1-0 vale il mantenimento del +5 sulla Nocerina. Proseguono i testa a testa tra Mantova e Como (B) e tra Matelica e Cesena (F), tutte vittoriose, al pari dell’Avellino (G), che resta a -4 dal Trastevere capolista. Ok anche Lecco (A), Tuttocuoio (E) e Picerno (H), in testa ai rispettivi raggruppamenti.



SPORTAL.IT | 12-11-2018 20:20