D: il Bari frena, l'Avellino crolla

La quinta giornata della serie D non è stata priva di sorprese.

Nel girone G, l’Avellino ha perso (1-4) con il SFF Atletico, a Fregene. Solo un pareggio a reti inviolate per il Bari (girone I) al San Nicola contro la Turris.

Spostandosi a Nord da segnalare il pareggio del Como (girone B), che con il Villa d’Almè ha così interrotto una serie di vittorie, e il pareggio del Lecco (girone A) a Lavagna.

Nel girone D basta un gol di Ferraro al Modena per superare il Ciliverghe, successo anche per il Cesena (2-0 al Francavilla per il girone F.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 10:55