D: il Bari parte forte

E' iniziato il campionato di serie D.

C'era grande attesa soprattutto per il Bari, che nel girone I è andato a vincere per 3-0 sul campo del Messina grazie ai gol di Floriano, Simeri e Pozzebon.

Tra le nobili decadute successi anche per l'Avellino (4-1 in trasferta con il Ladispoli nel girone G) e per il Cesena (2-1 ad Avezzano nel girone F). Dierna dà il successo al Modena contro la Vigor Carpaneto (girone D). Nel girone A vittorie in goleada per Savona (4-1 al Borgaro) e Lecco (4-2 a Inveruno).

SPORTAL.IT | 17-09-2018 10:30