Da Agresti 10 domande a Marotta sul caso-Icardi

Il format è una vecchia trovata di Repubblica, con destinatario Berlusconi. Stefano Agresti lo prende in prestito traslandolo al mondo dell’Inter e scrive una lettera aperta a Marotta con dieci domande. Il giornalista del Corriere dello sport le elenca su calciomercato.com e scrive: “Le nostre dieci domande sono rivolte a Beppe Marotta, il numero uno dei nostri dirigenti, l’uomo che ha costruito la Juve dei sette (quasi otto) scudetti e che da tre mesi sta lavorando per mettere in piedi un’Inter vincente. Dietro la decisione di togliere a Icardi la fascia da capitano, con tutto quello che ne è conseguito, c’è ovviamente anche – anzi soprattutto – lui.

Dunque, caro Marotta…

1 Non crede di avere procurato un danno tecnico e patrimoniale all’Inter scatenando il caso Icardi con la decisione di togliergli la fascia?

2 A distanza di tempo, ritiene che un provvedimento così duro fosse realmente proporzionato alle eventuali mancanze del giocatore?

3 E’ corretto sostenere che Icardi paghi le presunte colpe della moglie/agente Wanda Nara?

4 Quanto ha inciso Spalletti nella scelta punitiva del club contro Icardi?

5 Quanto hanno inciso le pressioni dello spogliatoio in questa decisione? E’ vero che gran parte dei compagni sono contro Icardi?

6 L’ha sorpresa la decisione di Icardi di non presentarsi a Vienna per la partita di Europa League e, successivamente, di non mettersi a disposizione dell’allenatore per le gare successive a causa di un problema fisico? Di conseguenza, è corretto sostenere che la scelta di degradare Icardi abbia avuto effetti più devastanti di quelli che immaginavate?

7 Ha chiesto a Perisic, e si è chiesto lei stesso, come mai sia stato tra i peggiori dell’Inter per tutta la stagione e, una volta escluso Icardi, sia stato spesso tra i migliori?

8 E’ vero che Wanda Nara è stata autorizzata dall’Inter a partecipare alla trasmissione Tiki Taka, dopo che aveva chiesto se il club avesse qualcosa in contrario?

9 Proporrà o ha proposto il rinnovo di contratto a Icardi dopo che è esploso il caso della fascia? E pensa dunque che Icardi nella prossima stagione sarà ancora un giocatore dell’Inter?

10 La domanda delle domande. La più banale, eppure quella alla quale ancora nessuno dell’Inter ha risposto in modo esaustivo: qual è il motivo per cui a Icardi è stata tolta la fascia di capitano?

SPORTEVAI | 05-03-2019 13:57