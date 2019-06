Da Alvino il buongiorno che fa impazzire i tifosi del Napoli

E’ fatta? Non ancora ma quasi. Il Napoli è vicino a piazzare il primo colpo grosso della campagna acquisti (dopo l’arrivo un po’ in sordina di De Lorenzo) ed è un tweet di buon mattino di Carlo Alvino a dare il buongiorno ai tifosi azzurri. Il direttore di TvLuna, addentro alle segrete cose di casa-Napoli, fa sognare dando gli aggiornamenti sulla trattativa che a breve dovrebbe portare in azzurro James Rodriguez, antico pallino di Carlo Ancelotti.

IL TWEET – Alvino si sbilancia e scrive: “La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare James Rodriguez in maglia azzurra. Il giocatore vuole solo il Napoli. Prestito oneroso con diritto di riscatto l’unica formula. Il Real si è convinto. Si aspetta l’incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo”. In pratica non mancherebbe più nulla ed arrivano subito i commenti entusiasti della tifoseria. Tutti si aspettavano una mossa da scacco matto di De Laurentiis dopo l’annuncio di Sarri alla Juve, una maniera per rispondere subito all’antica rivale e al suo condottiero ex idolo dei napoletani. E a quanto pare la mossa sta arrivando.

LE REAZIONI – I follower credono alla bomba di Alvino e si scatenano sui social: “Il primo di una lunga serie. Sarà il Napoli più forte” o anche: “E ora Lozano, Manolas e Elmes”, oppure: ” “Piango di gioia…….. Che notizia fratelli azzurri” e infine: “La cosa che mi gasa oltre al colpaccio che posso definire Storico è che in prestito con diritto di riscatto vuol dire non svuotare le casse e quindi continuerei a sognare il greco e dopo me ne fregherebbe del resto del mercato e nel mio piccolo ripagherei ADL degli sforzi”.

SPORTEVAI | 18-06-2019 09:25