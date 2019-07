Da Bruno Longhi sogni infranti per Juve e Inter

Il derby d’Italia è sempre una rivalità particolare. In periodo estivo i sogni di tifosi nerazzurri e bianconeri si incrociano, si punta allo scudetto e alla Champions League. Ma per l’una e per l’altra non sarà facile raggiungere appieno gli obiettivi stagionali. Parlando a Radio Sportiva il giornalista Bruno Longhi si è soffermato proprio su quelle che possono essere le possibilità della Juventus nella massima competizione europea e quelle dell’Inter a proposito del tricolore.

Tempi difficili – Sulle possibilità di scudetto dei meneghini Longhi ha affermato: “Credo che chi voglia azzardare dicendo che l’Inter vincerà lo scudetto sia o un inguaribile ottimosta oppure un chiaroveggente. Per il momento è ancora una ipotesi difficile”. Sull’undici di Maurizio Sarri e le sue chance in Europa invece l’opinionista è più enigmatico: ” La Champions? Ha dimostrato di essere la competizione degli episodi. Se tutto fila per il verso giusto ti può capitare di vincerla. Ma può bastare mezza partita allo sbando e ti ritrovi fuori da tutto”.

Bacchettate ai bomber – Longhi ne ha anche per due attaccanti che sembrano essere entrambi in partenza. Su Icardi bocciato da Marotta commenta così: “La storia insegna che passano i campioni e la società restano. La decisione dell’Inter è stata drastica ma inevitabile. L’Inter cerca giocatori che partecipino maggiormente alla manovra, come Dzeko”. Su Higuain invece è laconico: “Higuain alla Roma è tutto da vedere, è un accentratore e se non gli arriva il pallone da scaricare in rete diventa un problema. Non ha fatto bene al Milan e al Chelsea, ma con Sarri ha fatto grandi cose e potrebbe essere il colpo a sorpresa. Io lascerei aperta una finestra”.

