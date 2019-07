Da Bucchioni stoccata alla Juve sulla manovra di mercato

Sono da sempre grandi rivali, tanto che quando si incontrano la sfida viene definita “Derby d’Italia” visto l’enorme numero di tifosi che hanno in giro per lo stivale. Ovviamente il calciomercato non fa eccezione. Quando Juventus e Inter si contendono qualcuno sono sempre duelli all’ultimo sangue. Accade però che certe volte si possano mettere in atto delle azioni che sono puramente di disturbo nei confronti dell’altro club, e sembra essere proprio il caso riguardante il possibile interessamento del club piemontese nei confronti di Lukaku.

Mossa scorretta – Come se non fossero bastate le polemiche dopo Inter-Juventus di ICC giungono nuovi attacchi ai bianconeri, in questo caso dal giornalista Enzo Bucchioni, che parlando a Radio Sportiva ha affermato: “Juventus-Lukaku? Sembra una manovra di disturbo verso l’Inter, che inizia a far paura. Schermaglie e colpi bassi che ci sono sempre stati e sempre ci saranno. I bianconeri hanno già tanti attaccanti e non mi sembra che il belga possa essere utile a Sarri”. Insomma un vero e proprio sabotaggio ai danni dei nerazzurri che stanno cercando di fare di tutto per accontentare le richieste di Antonio Conte.

Questione annosa – Bucchioni è poi tornato su un altro nome altisonante che riguarda entrambe le società. Si tratta di quello di Mauro Icardi, che lascerà l’Inter e potrebbe andare proprio a Torino: “Icardi? Situazione surreale. È un giocatore nel pieno della maturità che si sta buttando via. A certe cifre non lo prende nessuno e l’Inter non lo vuole. C’è un muro contro muro che non porta da nessuna parte”.

SPORTEVAI | 27-07-2019 11:38