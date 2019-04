Da Cassano duro attacco alla Juventus

Sarà probabilmente anche per quell’ancestrale antipatia, che l’ha portato tante volte ad attaccare la Vecchia Signora in ogni modo ( ‘Ho detto di no alla Juventus: mi hanno cercato tre volte, ma io non voglio andarci perché loro vogliono dei soldatini che vanno diritto, ed io invece voglio girare a destra o a sinistra, uscire dai binari se ne ho voglia’ disse a Che tempo che fa, il 12 ottobre 2012, o anche ‘Una squadra che mi sta antipatica? La Juventus. Non mi va a genio. Ho rifiutato tre volte la Juventus perché là sono tutti inquadrati e io no. Ma va bene così, sono contento di essere interista’ disse a Chi ha incastrato Peter Pan, il 19 ottobre 2017 o ancora. ‘Una squadra che mi sta antipatica? La Juventus. Non mi va a genio. Ho rifiutato tre volte la Juventus perché là sono tutti inquadrati e io no. Ma va bene così, sono contento di essere interista’ ammise a Chi ha incastrato Peter Pan, il 19 ottobre 2017), fatto sta che quando deve giudicare i bianconeri, Fantantonio ci va sempre giù pesante.

IL KO – Stavolta è il salotto di Tiki Taka – dove è diventato ospite fisso – a fare da teatro al nuovo attacco di Fantantonio alla Juve. Sotto accusa la sconfitta di Ferrare che rischia di falsare il campionato, soprattutto per chi deve salvarsi: “Le squadre impegnate nella lotta salvezza fanno bene a lamentarsi, non mi è piaciuta la scelta di Allegri di mandare in campo i ragazzi. Bisogna sempre scendere in campo per vincere. l’è andata a cercare la Juve”.

LE MILANESI – Al contrario della Juve, Cassano parla invece bene di Milan e Inter e consiglia la conferma dei due attuali allenatori delle meneghine: “Gattuso sta facendo un lavoro straordinario, sono convinto che andrà in Champions e merita la riconferma. Credo, però, che Leonardo aspetti il momento giusto per mandarlo via. Secondo me anche l’Inter è giusto che continui su questa strada tenendo Spalletti, è la terza squadra più forte del campionato e più di questo non può fare. Domenica con la Roma è decisiva, se non perde è fatta”.

