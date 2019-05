Da Chiellini una rivelazione su Allegri

Ospite di una serata di beneficenza a Torino, Giorgio Chiellini è tornato sull’addio alla Juventus di Max Allegri.

Il capitano bianconero ammette di avere avuto qualche sentore prima dell’annuncio, ma non esclude che un giorno il tecnico livornese possa tornare: “Dopo 15 anni di Juve dire che non me l'aspettavo sarebbe una bugia, certi silenzi e certi atteggiamenti si possono interpretare, ho una certa esperienza ormai. Il mister è una persona speciale che è stata acclamata come merita sia domenica dai tifosi che dal presidente in conferenza stampa, ha fatto la storia della Juve e non mi sorprenderei di rivederlo qui un giorno".

'Il Chiello' scherza poi su Barzagli: "Ho vinto il primo scudetto da capitano, mi ha fatto piacere condividerlo con Barzagli che domenica ha fatto la sua ultima partita alla Juve, Andrea è una persona silenziosa, ma tanto importante, ci ha dato tanto. Magari sarà lui il prossimo allenatore…".

Poi, facendosi serio sul futuro allenatore: “Pensiamo all’ultima giornata, poi andremo in Nazionale. Sono sicuro che il club farà la scelta giusta per continuare a vincere”.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 00:02