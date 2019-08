Da Chirico attacco a Scaroni: Anche il Qarabag più forte

Abituati alle schermaglie tra Juventus e Inter, rese ancora più pepate dalla rivalità tra Marotta e Paratici che è andata ad aggiungersi a quella storica tra i due club, ci si era dimenticati di quello che un tempo è stato un duello avvincente, ovvero quello tra Juve e Milan. Sia sul campo che fuori. A rinverdirlo ci pensa Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, attacca duramente il presidente rossonero Scaroni per le dichiarazioni rilasciate al Meeting di Rimini di CL,. rimproverandolo di rimarcare un blasone che non c’è più e canzonandolo per un gap diventato abissale tra i due club.

L’ATTACCO – Cosa ha detto Scaroni per offendere Chirico? Semplice, ecco qui: “Il Milan nel mondo la Juventus non la vede nemmeno, nel senso che il Milan è una squadra mondiale perché ha vinto 7 Champions League, la Juve una squadra italiana perché vince gli scudetti, e tanto di cappello perché sono stati bravissimi”.

LA REPLICA – Chirico non ci sta, sottolinea che ci vuole tanto coraggio, accompagnato da una bella faccia di bronzo, nel sostenere che una squadra 5° nel ranking Uefa, con 11 trofei internazionali in bacheca e un penta Pallone d’Oro sia paragonabile a una che da 7 anni non partecipa manco più all’unica competizione, a sentire proprio Scaroni, in grado di dare prestigio ad un club. Una squadra precipitata al 78° posto del ranking europeo, “superata persino dagli azeri del Qarabag (70°) e priva persino di un vero padrone, essendo gestita da un fondo speculativo alla ricerca di un compratore”. Chirico chiude così: “Per il presidente del Milan vincere 8 scudetti consecutivi (record italiano e continentale) non hanno peso specifico sul palmares di una squadra. Scaroni approfitti dell’ospitalità di Comunione & Liberazione al Meeting per pregare, e chiedere al buon Dio di tornare un giorno a rivincere almeno uno scudettino”.

SPORTEVAI | 24-08-2019 11:39