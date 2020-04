Da Ciro Ferrara indizio-mercato che fa sperare tifosi del Napoli

Nel mercato che verrà dovremo abituarci a tante novità, la prima – e più sostanziosa – sarà sicuramente un livellamento in basso del costo dei cartellini. Dopo l’ondata crescente dell’ultimo decennio, con prezzi mai visti prima nella storia del calcio, è più che lecito attendersi un forte ridimensionamento a seguito della crisi finanziaria che sta colpendo tutti per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Chi fino a due mesi fa valeva 100 milioni, oggi ha visto scendere considerevolmente il costo del cartellino.

Il costo di Koulibaly è calato

E’ il caso di Kalidou Koulibaly, uno dei pezzi pregiati del Napoli, che piaceva e tanto a tutti i top-team europei, con PSG e Manchester United in pole. De Laurentiis ha sempre fatto muro ribadendo che per darlo via – cosa che da tempo ha messo in conto, avvisando anche pubblicamente i tifosi – serviva una cifra superiore ai 110 milioni di euro, ma adesso che accadrà?

L’indiscrezione di Ciro Ferrara

Se fino a poco fa si dava quasi per scontata la cessione del difensore, ora la questione torna ad essere aperta. E un indizio in tal senso arriva anche da Ciro Ferrara. Lo ha rivelato l’ex terzino azzurro in collegamento con “Il bello del calcio” su Canale 21.

La casa non è stata disdetta

Ferrara dice: “Se dovesse partire Koulibaly, che è un grande difensore, il Napoli dovrà rimpiazzarlo con un calciatore di eguale valore. E non ce ne sono tanti di questo livello. Kalidou è considerato tra i migliori al mondo, al netto di qualche errore di troppo. Poi io a Koulibaly sono molto legato anche perché lui fitta casa mia e per ora non ho alcuna notizia di disdetta”.

Ferrara elogia Gattuso

Ciro Ferrara elogia poi il lavoro di Gattuso: “Di Gattuso viene ricordata sempre la grinta, la cattiveria che trasmette alle squadre. Ma invece ha delle idee che può portare avanti anche a Napoli. Poi la preparazione fisica ha fatto la differenza. Rino è uno che parla in faccia, che va anche allo scontro con i giocatori, ma dà una seconda chance a chiunque”.

Ferrara non rinnega il passato alla Juve

A Napoli in tanti non hanno mai perdonato a Ciro Ferrara di essere andato alla Juventus, lui spiega: “La mia storia è fatta solo di due squadre, comincia con Napoli-Juve e finisce con un altro Napoli-Juve. Sono napoletano e non rinnego le mie origini, ma non dimentico la Juventus che mi ha dato dato”.

Poi conclude: “Nel 1994 sono andato via perché il Napoli aveva necessità di vendermi, scelsi la Juve perché poteva mantenermi ad alti livelli, come era stato con il Napoli. Sono l’unico napoletano che ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Uefa e una Supercoppa. Non ce ne sono alti, ma mi auguro che Insigne possa riuscirci e anche in breve tempo”

SPORTEVAI | 27-04-2020 08:56