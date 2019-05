Da Commisso un messaggio a Fiorentina e tifosi

Rocco Commisso, che sembra sempre più vicino a diventare il prossimo proprietario della Fiorentina, è stato intervistato dal 'Corriere Fiorentino' a poche ore dalla delicata sfida di campionato dei viola contro il Genoa. E pur non volendo sbilanciarsi sulla trattativa che potrebbe renderlo patron gigliato, ha desiderato mandare un messaggio alla squadra allenata da Vincenzo Montella.

"L'unica cosa che posso dire ai fiorentini, intanto, è augurare loro in bocca al lupo per la partita di domenica – ha dichiarato -. Ho seguito tutto il campionato italiano, qui in America lo fanno in tanti. E voglio specificare che io sono più italiano di chiunque altro al mondo. Scriva pure che tra quelli che hanno comprato in Italia sono l'unico che in Italia c'è nato. Sono nato in Italia, solo dopo mi sono trasferito negli Stati Uniti".

Comprerà dunque la Fiorentina? Su questo Commisso rimane abbottonato: ""Non posso dare nessuna conferma, in senso positivo o negativo. Davvero, non posso". La sensazione, però, è che qualcosa dietro ci sia…

SPORTAL.IT | 26-05-2019 12:14