Marco Caterini è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiali e lesioni: negli anni 90’ era una promessa della Roma e del calcio

07-03-2023 13:29

Da promessa del calcio all’arresto: è la storia di Marco Caterini. Il 45enne romano, ex portiere delle giovanili della Roma, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’ex promessa Marco Caterini: l’arresto e la condanna

Il nome di Marco Caterini negli ultimi giorni è tornato alla ribalta per vicende che purtroppo non hanno a che fare con il mondo del calcio. L’ex portiere è stato condannato ad un anno e sei mesi (con sospensione condizionale della pena) per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’episodio risale allo scorso giugno quando Caterini fu fermato nel quartiere Quarticciolo a Roma mentre vendeva cocaina dopo aver perso il lavoro come perito assicurativo e come geometra.

Caterini pronto a voltare pagina: Mi voglio disintossicare

Durante l’udienza Marco Caterini ha spiegato che al momento dell’arresto era sotto l’effetto di droghe e vedendo il maresciallo che lo aveva già fermato ha avuto la reazione di fuggire. Dopo essere stato bloccato, si è dimenato fino a riuscire a liberarsi provocando però dei trami all’agente. Poi ha raccontato la sua storia: “Da consumatore assiduo ho finito per venderla. Spacciavo il minimo delle dosi necessarie per potermi tenere la mia. La mia volontà è quella di rimanere un uomo e un padre lucido e disintossicarmi definitivamente”.

Caterini, promessa del calcio: aveva tolto il posto a Buffon

La storia di Marco Caterini su un campo da calcio lasciava presagire un futuro da campione, al punto che era stato capace di togliere il posto a Gianluigi Buffon nella nazionale italiana Under15.

Con la maglia della Roma, insieme al compagno di squadra Francesco Totti, ha vinto lo scudetto Allievi, la Coppa Italia Primavera e il Torneo internazionale di Parigi nel 2003. Poi ad interrompere la sua parabola nel modo del calcio arriva un infortunio. Una lunga assenza che gli fa vedere il posto in nazionale e la Roma non gli rinnova il contratto. A raccontare la sua storia, insieme ad altre due ex promesse della Roma (Giulio Capponi e Daniele Rossi) è stato il documentario di Paolo Geremei, intitolato “Zero a zero”.