Da Cruz espulso, Marino incredulo

Ritorno amaro all’Adriatico per Pasquale Marino, sconfitto 2-0 con il suo Spezia, risultato pesante nella corsa ai playoff.

Il Pescara vince con un gol per tempo, ma il tecnico siciliano recrimina per l’espulsione di Da Cruz che ha cambiato la partita: “Il primo tempo è stato equilibrato, ma il Pescara ha avuto il cinismo di sbloccare il risultato, poi dopo il raddoppio e l’espulsione assurda di Da Cruz tutto è diventato più difficile, eppure abbiamo provato in tutti i modi a riaprirla. Comunque dobbiamo riconoscere di aver affrontato una squadra forte che lotterà per la promozione diretta fino alla fine”.

La brutta notizia riguarda il nuovo infortunio di Mastinu: Le prime impressioni non lasciano presagire nulla di buono e questa è la notizia peggiore di tutta la giornata. Ha fatto tanto per tornare, ma la sfortuna si sta accanendo su di lui”.

Marino chiude parlando delle prospettive della squadra per il finale di stagione: “Il nostro è un gruppo giovane, speriamo di recuperare qualche infortunato. Il campionato è molto equilibrato e penso sarà così fino alla fine della stagione”.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 19:15