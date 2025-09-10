Da Dall'Igna una "carezza" a Bagnaia: "Si è rivisto il vero Pecco a Barcellona". Ed esulta per i titoli Ducati

Parole al miele dal DG di casa Ducati verso Pecco Bagnaia, reduce dalla rimonta del Montmelò (da 21esimo a settimo): "Ho rivisto sprazzi del Pecco che tutti vorremmo vedere. A Misano farà bene"

Vedere un due volte campione del mondo arrancare nelle retrovie non è bello, soprattutto se la moto sulla quale corre è la stesa dei trionfi iridati. Ma la stagione di Pecco Bagnaia ha rivelato un volto nuovo di una storia che sin qui aveva regalato solo sorrisi. E che potrebbe tornare a farlo, se solo di nuovo i pianeti torneranno ad allinearsi. Un pensiero che passa anche per la testa di Gigi Dall’Igna, che dopo aver usato il bastone a più riprese verso il suo pilota del Team Factory una volta tanto ha deciso di usare anche la carota, provando a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il week-end (comunque tribolato) di Montmelò.

Ducati, doppia festa: costruttori e piloti a Borgo Panigale

L’occasione per provare a guardare avanti con spirito positivo arriva dalla conquista matematica da parte di Ducati del titolo costruttori, al quale chiaramente ha contribuito anche Pecco, seppur in misura minore rispetto ai fratelli Marquez. “Abbiamo sempre tenuto tanto a questo titolo nel passato e continueremo a farlo anche nelle stagioni a venire”, ha commentato Dall’Igna.

“Questo perché rappresenta tutto il lavoro della squadra Ducati, portando con sé la consapevolezza di un lungo percorso che comincia in fabbrica e termina in posta. Sei trionfi consecutivi sono qualcosa che, se ce l’avessero detto 6 anni fa, avremmo fatto fatica anche solo a pronunciarlo.

In più, da Barcellona torniamo con la certezza che anche il titolo piloti resterà in Ducati, perché in classifica nessun pilota rivale potrà portarcelo via. Tra l’altro una volta tanto ha vinto Alex Marquez, che ha fatto qualcosa di straordinario durante tutto il fine settimana e che avrebbe meritato anche la vittoria nella Sprint: onore a lui, ma onore anche a Pecco”.

Bagnaia ritrovato: “Per Ducati è un pilota fondamentale”

Il riferimento al pilota piemontese non è casuale: Bagnaia nella gara della domenica ha rimontato 14 posizioni, chiudendo settimo dopo essere partito 21esimo (e con 9 posizioni guadagnate al via grazie a una favolosa partenza).

“Ha impostato un passo di gara solido, dettando un ritmo importante sin dalle prime curve. Ha fatto sorpassi con decisione, ha messo molto del suo manico quando più se ne sentiva il bisogno. Ha mostrato determinazione e feeling con il mezzo dopo che per tanto tempo aveva incontrato difficoltà a far rendere la moto come avrebbe voluto, inclusa la giornata di sabato. Ha gestito la gara in modo intelligente e sono convinto che a Misano saprà trovare il modo per farci divertire”.

Non che i problemi siano spariti così, di colpo: “Il feeling con la moto non è quello del passato, ed è la ragione delle difficoltà che sta incontrando lungo il cammino. Ci stiamo lavorando: lui si fida di noi e noi di lui. Ognuno di noi è umano e capita di non riuscire a rendere come previsto o sperato. Però Pecco è un pilota fondamentale per Ducati, il più importante dopo Stoner, e stiamo lavorando per farlo tornare vincente”.