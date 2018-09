Da Donadoni a Conte e Prandelli: i tecnici che "gufano" in A

Gufare non sarebbe la parola esatta, per una questione di politically correct meglio sarebbe dire “aspettare sperando che si liberi una panchina” ma siamo lì. Il campionato è iniziato da sole 5 giornate ma già cominciano ad allungarsi le ombre di esoneri più o meno illustri in diverse piazze. Se la vittoria di ieri sulla Roma ha ridato ossigeno a Pippo Inzaghi, che dopo l’avvio horror del Bologna sembrava in odore di licenziamento, ecco che le voci si sono spostate su altri club. Traballa a dir poco proprio la panchina di Di Francesco, che potrebbe pagare di persona una campagna acquisti scriteriata, ma anche Gattuso non è così solido al Milan. Se Spalletti è riuscito a prendersi almeno qualche settimana di tranquillità dopo le due vittorie batticuore in Champions e campionato c’è però chi aspetta i prossimi passi falsi delle big.

Chi si sta “scaldando” tra gli allenatori? Sicuramente il nome di Antonio Conte è il più gettonato: terminata l’avventura al Chelsea con un titolo e un licenziamento, l’ex ct ha già nostalgia del calcio italiano ma accetterebbe solo una big con un programma a lungo termine, visto che per ora prende ancora una lauta buonauscita dai Blues. Poi c’è Prandelli, che vorrebbe riavere una chance importante dopo altalenanti esperienze all’estero. Anche Donadoni, chiusa la parentesi a Bologna, ambisce a una panchina di spessore. Nella sua carriera l’unica big che ha avuto tra le mani è stato il Napoli, quando però ancora non era una vera grande, e finì male.

Vorrebbe un’altra opportunità, magari proprio nel suo Milan. Un pensiero che non possono avere Montella e Mihajlovic, altri illustri disoccupati, che la loro opportunità in rossonero se la sono già bruciati ma che vorrebbero tornare ad allenare in A. Anche Ranieri dopo aver allenato in Inghilterra e Francia prenderebbe in corsa un progetto serio in A ma solo a determinate condizioni. Se Del Neri e De Biasi si accontenterebbero di una medio-piccola non mancano invece allenatori stranieri di spicco che non disdegnerebbero un’avventura in Italia. Tra questi Zidane (che però aspetta il prossimo scivolone di Mourinho al Manchester) e Laurent Blanc. Senza dimenticare quel Walter Zenga che nel cassetto ha sempre il sogno di allenare l’Inter e che è stanco di starsene a spasso a casa sua a Dubai.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 24-09-2018 16:49