Da Galliani porta in faccia al Brescia

Tra le ipotesi, qualora il Brescia dovesse salire in A e quindi traslocare non essendo al momento il ‘Rigamonti’ a norma per la massima serie, si è fatta anche quella del Brianteo di Monza. Ma l’amministratore delegato della società biancorossa, Adriano Galliani, è stato chiaro a margine della presentazione di Kia Motors quale main sponsor del trofeo dell’Europa League.

"Abbiamo speso due milioni di euro per l’agibilità dello stadio per portare la capienza a 7500 posti. Adesso dobbiamo pensare a fare i tornelli, obbligatori sopra i 7500, il rifacimento della tribuna centrale che sono lavori che richiedono tempo. Vero si possono fare anche in estate, ma il Brescia deve rimanere a Brescia” ha tagliato corto il manager brianzolo.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 15:03