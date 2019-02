Da Giacomo Agostini appello a Valentino Rossi

Giacomo Agostini festeggia Valentino Rossi, che sabato compirà quarant’anni. “Il talento non invecchia” sottolinea il quindici volte campione del mondo parlando con l’Ansa.

“Valentino è un campione di popolarità che sta segnando un'epoca non solo con le vittorie, ma pure per la leggerezza che ha saputo conservare – aggiunge ‘Ago’ -. Sa che non sarà mai più il pilota che era a 20 anni. Però è talmente professionista che sopperisce con la preparazione fisica. La sua accademia è stata una bellissima idea, magari ci fosse stato qualcosa del genere quando iniziai io. E’ importante dare ai giovani la possibilità di crescere con i consigli e l'appoggio di un pilota affermato. Non è un caso che da lì vengano Morbidelli e Bagnaia, gli ultimi due campioni del mondo della Moto2”.

“Finché avrai la velocità in testa e la gioia nel cuore, continua a farci appassionare alle due ruote” la chiusura, con tanto di appello, di Agostini.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 20:10