Da Gigi Datome applausi a un vecchio amico

L’Olimpia Milano ha battuto 82-71 la Fortitudo Bologna in una partita più complicata di quanto potesse far immaginare il pronostico. Gigi Datome lo ammette e, in particolare, fa i complimenti a un vecchio amico, Pietro Aradori: “Ha fatto un partitone” sono le parole del capitano della Nazionale riportate dal sito ufficiale delle Scarpette Rosse.

“Le partite sono sempre difficili prima di giocarle, credo che nel secondo tempo la nostra difesa sia stata molto più aggressiva rispetto a quanto non lo era stata nel primo e che Aradori ne abbia approfittato – ha aggiunto Datome -. Resta il fatto che abbiamo grandi obiettivi, non ci siamo mai nascosti, e proprio per questo c’è ancora tantissimo lavoro da fare e tantissimo da migliorare”.

OMNISPORT | 25-10-2020 19:38