Da Giulini annunci su stadio e Nainggolan

Le due sconfitte contro Lazio e Udinese che hanno chiuso il 2019 non hanno spento l'entusiasmo in casa Cagliari per l'ottimo girone d'andata disputato dalla squadra di Rolando Maran, in piena corsa per un posto in Europa.

A tale proposito il presidente dei rossoblù, Tommaso Giulini, ha affrontato il delicato tema legato allo stadio: "La Sardegna Arena non è omologato per le competizioni europee – ha spiegato Giulini intervenendo a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Uno – Ci stiamo attrezzando per una deroga. Ma non è semplice. Adesso concentriamoci sul raggiungimento della quota salvezza e poi penseremo ad altro".

Per tornare in Europa dopo 26 anni servirà anche il miglior Nainggolan, protagonista della prima parte di stagione. Ma il rinnovo del prestito dall'Inter è un'ipotesi in salita secondo Giulini: "Radja è contento di essere tornato, è un leader per tutti e non solo per le sue giocate. A marzo o ad aprile valuteremo il da farsi anche se è un calciatore dell'Inter e gli stiamo facendo un favore. Vedo difficile un'operazione per la prossima stagione".

SPORTAL.IT | 23-12-2019 18:45