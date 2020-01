Da Iannicelli gufata a Sarri, polemica sui social

Difficilmente l’operato di Sarri quest’anno verrà giudicato solo in base allo spettacolo – che, peraltro, per ora latita in casa Juve – è inevitabile che saranno i risultati (proprio quello che ha sempre ripetuto Allegri) a promuovere o bocciare il tecnico bianconero. E ovviamente c’è in cima alla lista la Champions League.

LA MISSION – Sarri è stato preso da Agnelli perchè creasse sì una Juve più bella e convincente ma anche per continuare a vincere in Italia e per sfatare il tabù della coppa dalle Grandi orecchie. Ci riuscirà?

IL DUBBIO – Per Peppe Iannicelli è lecito porsi qualche domanda. Il giornalista napoletano di Canale 21 si chiede se Sarri, che ha già perso la prima coppa, sia l’uomo giusto per vincere la Champions sottolineando che mentre Conte ha già ampiamente convinto il popolo nerazzurro, Sarri lascia ancora qualche dubbio.

SFIDUCIA – Iannicelli aggiunge che certamente è più semplice migliorare il quarto posto dell’Inter che vincere il nono campionato ( considerato il minimo sindacale in Casa Juve) e la Champions (unico vero traguardo stagionale) ma che a lungo andare “la sfiducia” che serpeggia intorno a Sarri potrebbe nuocere al raggiungimento dei risultati sperati”.

NOSTALGIA – Il giornalista ricorda come una parte dei tifosi bianconeri, che adesso ricorda con nostalgia Conte ed Allegri, non è ancora convinta che Sarri sia l’uomo giusto per conquistare il trofeo più ambito che come una maledizione sfugge alla Juventus. “E la sconfitta contro la Lazio, nel primo trofeo stagionale, è suonata come un sinistro campanello d’allarme. Per tutti, Sarri compreso”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti su twitter: “Il problema di Sarri è che ha un centrocampo molto scadente, poco veloce e dove non c’è fluidità nella costruzione di gioco. Se avesse il centrocampo del 2015 molto probabilmente sarebbe una Juve molto più divertente”.

LA PAURA – I tifosi della Juve hanno paura di veder sfumare anche lo scudetto: “Sui social si è letto che non tutti i calciatori della Iuve seguono Sarri e il gioco di Sarri riesce solo se tutta la squadra esegue alla lettera le sue indicazioni, come il triennio napoletano dimostra” o anche: “Nessuno lo dirà mai…ma Sarri non è mai stata la prima scelta della Juventus, ed i problemi sono evidenti, con una squadra simile, non puoi avere gli stessi punti dell’ Inter…”.

RICORDI – C’è chi scrive: “Il punto forte della Juve è stata la difesa BBC, oggi senza Chiellini e Barzagli è una difesa modesta. Vidal, Pirlo e Pogba sono ricordi lontani, la Champion è un terno a lotto, e con l’attuale centrocampo farà fatica”.

OTTIMISTI – C’è anche il fronte degli ottimisti: “Sarri vincerà la coppa campioni. La preparazione atletica è stata in funzione di questo obiettivo secondo me” o anche: “Le vedove allegrodementi scompariranno come sono scomparse quelle di Conte” e infine: “Un conto è essere tifosi un conto è essere sportivi. Conte è stato l’uomo della svolta, Allegri ne ha saputo dare continuità, Sarri deve RIVOLUZIONARE!!!”.

SPORTEVAI | 03-01-2020 09:51