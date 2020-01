Da Insigne una promessa al piccolo tifoso in lacrime

Hanno fatto il giro d'Italia le immagini del piccolo Mario, il bimbo ridotto in lacrime dopo aver assistito dagli spalti del San Paolo alla sconfitta del suo Napoli contro la Fiorentina. E tra coloro che sono rimasti colpiti dalla sua disperazione c'è anche il capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne.

"Ciao Mario, auguri di buon onomastico. Mi dispiace per il risultato e per le tue lacrime. Ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi", sono state le parole dell'attaccante partenopeo in un video dedicato al giovane tifoso.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 21:24