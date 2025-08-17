Da Lookman a Hoijlund, i colpi che mancano sul mercato e le possibili sorprese

Una settimana all'inizio del campionato e solamente due alla fine del calciomercato. Ma sono ancora tanti gli affari in ballo che coinvolgono le big

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori e… ritardatari. Almeno sul calciomercato, dove complice la carenza di soldi da investire ridursi all’ultimo a caccia di opportunità low cost diventa praticamente un obbligo. Sono tanti i casi da sbrogliare ad una settimana di distanza dall’inizio del campionato e a due dalla fine della sessione estiva. Quello più complicato è Lookman ma in attesa ci sono pure Hojlund e Vlahovic.

Lookman e un futuro ancora da decifrare

Dove giocherà Ademola Lookman in questa stagione? Non è una domanda 1 milione di dollari ma in questo caso i soldi contano eccome. Non bastano quelli offerti dall’Inter all’Atalanta ma la questione è tutt’altro che chiusa. Il nigeriano la sua decisione l’ha presa e ha cercato anche il sostegno della Federazione africana e del suo rappresentante Didier Drogba. Juric si è rassegnato, i Percassi non ancora. Assisteremo ancora a giornate calde da questo punto di vista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si sblocca Kolo Muani, non ancora Hojlund e Vlahovic

Vanno considerate legate le vicende riguardanti Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Il Milan ha avuto una campagna acquisti piuttosto vivace, con 7 nuovi arrivi. Tra questi, però, manca la punta che è una necessità impellente per Max Allegri. La scelta sembra essere tra il danese e il serbo. La Juve spera che i rossoneri possano optare per il proprio giocatore, sebbene servano almeno 20 milioni di euro per evitarle una minusvalenza.

I bianconeri, intanto, la loro scelta per l’attacco l’hanno fatta. Sarà Randal Kolo Muani a contendere la maglia da titolare a Jonathan David. Ma di tanto in tanto i due potranno anche giocare assieme dando ancora più consistenza al reparto offensivo di Madama. Nel giro di 48 ore il francese lascerà Parigi per fare rientro a Torino, come ha sempre desiderato.

I quattro colpi del Napoli

Il Napoli ha annunciato altri 4 colpi. Uno è in arrivo e si tratta di Gutierrez, gli altri sono un po’ più incerti. Juanlu Sanchez sarebbe già alle pendici del Vesuvio se dipendesse da lui, ma il Siviglia lo ha bloccato a causa della sua delicata situazione legata all’impossibilità di fare acquisti. A centrocampo nelle ultime ore è sbocciata la pista Andy Diouf del Lens ma non è ancora stata abbandonata del tutto quella che porta allo juventino Miretti. Elmas vuole tornare ma trovata l’intesa con il Lipsia: la duttilità del macedone sarebbe preziosa per Conte.

Gli altri affari in ballo

Poi ci sono le altre situazioni da verificare. Chiesa segna e sogna un futuro al Liverpool ma per Arne Slot il ruolo dell’esterno non è cambiato: lo considera una riserva non all’altezza dei titolari. Ecco perché per l’ex juventino le porte ad un ritorno in Italia restano ancora aperte. La Roma ha bisogno di un altro esterno dopo Bailey e prova a convincere Jadon Sancho.

Chi può cambiare maglia è Frendrup, seguito dall’Inter. Zalewski può passare all’Atalanta mentre Adli è tentato dalla proposta del Sassuolo. La Dea cerca ancora una punta: Rodrigo Muniz ha segnato e diventa più complicato. Accadono anche queste cose in una lunga estate che terminerà ufficialmente il primo settembre.