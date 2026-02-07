Da Lucca a Nkunku la rivincita dei flop, bocciati a inizio stagione stanno facendo ricredere gli scettici

Nel calcio moderno il giudizio è spesso immediato e spietato, soprattutto quando le aspettative sono alte. Basta qualche partita opaca per finire nel mirino di tifosi e media. È successo anche a diversi giocatori arrivati tra grandi promesse e subito etichettati come flop. Lorenzo Lucca e Christopher Nkunku ne sono esempi emblematici. Oggi, però, stanno dimostrando che la pazienza e il lavoro possono cambiare tutto.
- Lorenzo Lucca, rinascita in Premier League
- Nkunku, da riserva a punto fermo del Milan
- Il valore della pazienza e della fiducia
Lorenzo Lucca, rinascita in Premier League
Dopo una prima parte di stagione complicata al Napoli, Lorenzo Lucca sembrava aver perso credibilità. Il trasferimento al Nottingham Forest, in prestito, è stato visto da molti come un passo indietro. Invece, l’attaccante piemontese ha risposto subito con un gol all’esordio in Premier League. La rete contro il Leeds, seppur inutile ai fini del risultato, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi che ora lo vogliono subito titolare. L’ex udinese ha mostrato personalità, fame e voglia di riscatto: tutti argomenti utili per consentirgli di rilanciare la propria carriera.
Nkunku, da riserva a punto fermo del Milan
L’impatto di Christopher Nkunku con il Milan è stato tutt’altro che semplice. Arrivato con grandi aspettative, ha faticato a trovare spazio e continuità. Tra problemi fisici e concorrenza, sembrava destinato a un ruolo marginale. La svolta è arrivata a dicembre, con una serie di prestazioni convincenti e gol decisivi. Oggi Nkunku è uno dei riferimenti offensivi della squadra, capace di trascinare i rossoneri nei momenti chiave. Le sirene turche, manifestatesi nelle scorse settimane, sono state prontamente allontanate.