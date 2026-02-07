Da Lucca a Nkunku la rivincita dei flop, bocciati a inizio stagione stanno facendo ricredere gli scettici

Partiti tra dubbi e critiche, oggi sono protagonisti decisivi. Il calcio premia chi sa rialzarsi nei momenti difficili.

Nel calcio moderno il giudizio è spesso immediato e spietato, soprattutto quando le aspettative sono alte. Basta qualche partita opaca per finire nel mirino di tifosi e media. È successo anche a diversi giocatori arrivati tra grandi promesse e subito etichettati come flop. Lorenzo Lucca e Christopher Nkunku ne sono esempi emblematici. Oggi, però, stanno dimostrando che la pazienza e il lavoro possono cambiare tutto.

Lorenzo Lucca, rinascita in Premier League

Dopo una prima parte di stagione complicata al Napoli, Lorenzo Lucca sembrava aver perso credibilità. Il trasferimento al Nottingham Forest, in prestito, è stato visto da molti come un passo indietro. Invece, l’attaccante piemontese ha risposto subito con un gol all’esordio in Premier League. La rete contro il Leeds, seppur inutile ai fini del risultato, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi che ora lo vogliono subito titolare. L’ex udinese ha mostrato personalità, fame e voglia di riscatto: tutti argomenti utili per consentirgli di rilanciare la propria carriera.

Nkunku, da riserva a punto fermo del Milan

L’impatto di Christopher Nkunku con il Milan è stato tutt’altro che semplice. Arrivato con grandi aspettative, ha faticato a trovare spazio e continuità. Tra problemi fisici e concorrenza, sembrava destinato a un ruolo marginale. La svolta è arrivata a dicembre, con una serie di prestazioni convincenti e gol decisivi. Oggi Nkunku è uno dei riferimenti offensivi della squadra, capace di trascinare i rossoneri nei momenti chiave. Le sirene turche, manifestatesi nelle scorse settimane, sono state prontamente allontanate.

Il valore della pazienza e della fiducia Le storie di Lucca e Nkunku dimostrano quanto sia importante non fermarsi alle prime impressioni. Ambientarsi in nuovi contesti richiede tempo, soprattutto in campionati competitivi. All’elenco potremmo aggiungere anche lo juventino David e l’interista Diouf, non più oggetti misteriosi come nelle prime settimane italiane. Allenatori e società che sanno aspettare vengono spesso, non sempre, ripagati. Anche i giocatori, dal canto loro, devono reagire alle difficoltà con professionalità. Questa “rivincita dei flop” insegna che nel calcio, come nella vita, la perseveranza può trasformare le critiche in applausi.