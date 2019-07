Da Napoli nuovi segnali d'apertura per Mauro Icardi

Intervistato da Canale 8, Alex Meret ha parlato del suo ruolo per la prossima stagione: "Voglio essere titolare, come tutti. Lavoriamo per farci trovare pronti. Personalmente spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. In questa prima parte di ritiro sto bene, questa è la cosa più importante. Come l'anno scorso ho percepito grandissimo entusiasmo. C'è sempre una gran risposta qui in ritiro. A noi fa bene, speriamo che durante l'anno vengano al San Paolo a darci il loro apporto. Anche noi vogliamo vincere, dovremo essere uniti e non mollare".

"Per provare a vincere dobbiamo lavorare tutti i giorni. Abbiamo un anno d'esperienza in più col mister, conosciamo quello che vuole – ha detto Meret -. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, i nuovi si inseriranno benissimo. Proveremo sempre a vincere. Ciò che fanno gli altri non ci interessa, pensiamo solo a noi stessi".

Questa stagione il Napoli potrà contare anche sulla coppia Manolas-Koulibaly: "E' tra le migliori d'Europa. Questo è un vantaggio per noi e dobbiamo sfruttarlo, ma tutta la squadra deve lavorare al meglio per far sì che anche per loro il lavoro sia più facile".

Sistemato il reparto difensivo, De Laurentiis è al lavoro per puntellare l'attacco. I nomi accostati con maggior insistenza al club partenopeo sono quelli di Pepè, James Rodriguez e Icardi: "Sono tutti grandissimi giocatori, che se dovessero arrivare potrebbero darci una gran mano. Ma noi siamo un grande gruppo, se arriva qualcuno saremo felici di accoglierlo e faremo sì che possa darci una mano per il campionato".

Anche Lorenzo Insigne si era esposto sui possibili nuovi arrivi: "Chi viene tra James, Pepé e Icardi? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento. Lo scorso anno è arrivato un campione come Fabian Ruiz, siamo un grande gruppo e questo è importante. Ancelotti sta facendo passare i suoi concetti: bisogna vincere, è il pensiero della squadra e della società che sta completando la rosa per fare grandi cose".

SPORTAL.IT | 26-07-2019 17:33