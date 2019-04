Da Padovan ipotesi rivoluzionaria se Gattuso viene esonerato

Ha allenato il Torino femminile in serie A ed è stato presidente della Divisione calcio femminile della Lega dilettanti ma Giancarlo Padovan non ha solo lavorato con le donne nel calcio, le ha proprio stimate e considerate come una realtà che non ha molto da invidiare al calcio maschile. Al punto che la storica firma del Corriere è arrivato a suggerire un’ipotesi davvero rivoluzionaria in caso di esonero di Gattuso. Se il Milan stasera col Torino non dovesse convincere, non è escluso che Leonardo cambi strada per cercare di agguantare il quarto posto utile per la Champions. Per il finale di campionato si parla di Giunti, tecnico della Primavera, ma Padovan lo boccia.

NO A GIUNTI – Su calciomercato,com il giornalista spiega perchè l’allenatore della Primavera non è la persona giusta: “Non tutti conoscono il campionato Primavera e forse meno ancora sanno che il Milan di Giunti sta facendo male come il Milan di Lupi. I rossoneri, infatti, sono penultimi in classifica e rischiano concretamente la retrocessione dalla Primavera 1 alla 2, ovvero una sorta di ignominiosa serie B”.

LA SOLUZIONE – Ecco allora l’idea rivoluzionaria: “Piuttosto, se non fossimo in Italia – cioè in un paese bigotto, arretrato e maschilista – dovrebbe circolare il nome di Carolina Morace, prima donna ad allenare una squadra maschile (la Viterbese), ex c.t. delle nazionali femminili di Italia, Canada e Trinidad e Tobago, attuale guida del Milan donne che ha chiuso il campionato di serie A al terzo posto ed è arrivato fino alla semifinale di Coppa Italia… Carolina è stata una delle più grandi calciatrici di tutti i tempi, è conosciuta e apprezzata in ogni parte del mondo ed è uno dei componenti dell’International Board…Morace è donna, ma è allenatore che può stare in serie A sia perché abilitata (Uefa Pro da molti anni), sia perché sa reggere le pressioni e conosce tutte le dinamiche di uno spogliatoio”. Pur aspettandosi critiche e sberleffi per la proposta, Padovan conclude così: “Per citare un’allenatrice come possibile sostituto di un collega maschio non occorre essere rivoluzionari o meno che mai sentirsi ridicoli. Basta, una volte per tutte, rompere l’angusto recinto del nostro conformismo e ricordarsi che, in nessun campo, l’altra metà del cielo non è fatta per restare a guardare”.

SPORTEVAI | 28-04-2019 14:17